Лондон, , 20:15 — REGNUM Вспышка птичьего гриппа (HPAI) поразила одно из важнейших мест обитания в Великобритании, которая потенциально может убить десятки тысяч морских птиц. Об этом пишет информационное агентство Bloomberg.

Птицы умудряются строить гнезда на почти вертикальных скалах Николай Гернет © ИА REGNUM

Британские рейнджеры, облачённые в защитные костюмы, собрали более 3000 мёртвых птиц на островах Фарн у побережья Нортумберленда для дальнейшего сжигания.

Больше всего от вспышки HPAI погибли птицы, гнездящиеся преимущественно на скалах. Рейнджеры убирают их туши, чтобы предотвратить дальнейшее заражение. Они опасаются, что большое количество птиц, ставшие жертвами смертельной болезни, упали в Северное море.

Некоторые из погибших птиц были окольцованы. Среди жертв восьмилетняя арктическая крачка, которая за свою жизнь восемь раз перелетела с территории Великобритании в Антарктиду и обратно, преодолев 144 000 миль.

Острова Фарн являются национальным природным заповедником и являются домом для примерно 200 000 морских птиц, в том числе кайр, китивеек, остроклювок и лохматок, а также арктических крачек и тупиков.

На данный момент территория закрыта для посещения с целью нераспространения болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные из Норвежского научно-исследовательского института подтвердили первый случай птичьего гриппа на Шпицбергене. Высокопатогенный птичий грипп (HPAI) обнаружили у мертвой чайки в столице архипелага Лонгйир.

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