Лондон, 27 июля, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Вспышка птичьего гриппа (HPAI) поразила одно из важнейших мест обитания в Великобритании и потенциально может убить десятки тысяч морских птиц. Об этом пишет информационное агентство Bloomberg.

Николай Гернет ИА REGNUM Птицы умудряются строить гнезда на почти вертикальных скалах

Британские рейнджеры, облачённые в защитные костюмы, собрали более 3000 мёртвых птиц на островах Фарн у побережья Нортумберленда для дальнейшего сжигания.

Больше всего от вспышки HPAI погибло птиц, гнездящихся преимущественно на скалах. Рейнджеры убирают их туши, чтобы предотвратить дальнейшее заражение. Они опасаются, что большое количество птиц, ставших жертвами смертельной болезни, упало в Северное море.

Некоторые из погибших птиц были окольцованы. Среди жертв — восьмилетняя арктическая крачка, которая за свою жизнь восемь раз перелетела с территории Великобритании в Антарктиду и обратно, преодолев 144 000 миль.

Острова Фарн являются национальным природным заповедником и являются домом для примерно 200 000 морских птиц, в том числе кайр, китивеек, остроклювок и лохматок, а также арктических крачек и тупиков.

На данный момент территория закрыта для посещения с целью нераспространения болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные из Норвежского научно-исследовательского института подтвердили первый случай птичьего гриппа на Шпицбергене. Высокопатогенный птичий грипп (HPAI) обнаружили у мертвой чайки в столице архипелага Лонгйир.

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