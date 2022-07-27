Сыктывкар, , 17:11 — REGNUM В Коми из-за санкций оказались в простое около ста работников, большинство из них — сотрудники закрывшегося в столице республики «Макдоналдса», сообщает БНК.

Снятие вывески Макдоналдса (McDonalds) Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«В простое сейчас находятся 108 работников, из них в связи с санкциями — 97 человек в двух организациях: на предприятии торговли спортивной одеждой и обувью — 18 работников до 31 июля 2022 года (имеется в виду ООО «Адидас»), на предприятии, предоставляющем услуги общественного питания — 79 сотрудников до 31 июля 2022 года. Во втором случае речь идет об ООО «Региональная сеть предприятий питания», которое развивало в России сеть «Макдоналдс», — пишет агентство со ссылкой на данные республиканского министерства труда.

По данным издания, с весны 2022 года число работников, которые трудились в режиме неполной занятости, удвоилось и на 22 июля составило 1276 человек. Из них 701 человек перешел на неполную занятость из-за санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, около тысячи сотрудников IKEA в Ленобласти останутся в простое до августа.