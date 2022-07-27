Астрахань, 27 июля, 2022, 17:11 — ИА Регнум. В Астраханской области в первом полугодии 2022 года приставы взыскали 18 млн рублей в рамках ликвидации задолженностей по зарплате. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Астраханской области.

Сергій Ткаченко Зарплата учителя

С работодателей за полгода взыскали 18 млн рублей, которые они задолжали сотрудникам по заработной плате.

Фактическим исполнением было окончено 874 исполнительных производства.