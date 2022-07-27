Белгород, , 17:10 — REGNUM Двое детей столкнулись на высоте нескольких метров над землёй на веревочном аттракционе в Пикник Парке Белгорода.

Верёвочный парк Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Видеоролик с ЧП обсуждают 27 июля в белгородском сегменте социальных сетей. Одна девочка прокатилась по участку верёвочной дороги, не смогла зафиксироваться на точке и скатилась обратно. В это время другой ребёнок уже поехал навстречу, дети столкнулись посередине пути.

По словам автора видео, «инструктора и врача на трассе не было», его дочь «зажало и перетянуло ремнями, девочка не могла дышать и задыхалась».

Руководитель верёвочного парка в социальных сетях пояснил, что аттракцион был полностью исправен, посетителей ознакомили с правилами и техникой безопасности, провели подробный инструктаж.

«В соответствии с правилами посещения веревочного парка на каждом элементе (препятствии) парка может находиться только один человек. Это одно из ключевых правил. К сожалению, посетителями данное требование не было выполнено и произошло столкновение. Руководством парка был проведён внеплановый инструктаж работников, особое внимание в очередной раз уделено повышенному вниманию на проведение доступного и понятного инструктажа посетителям парка», — цитирует руководителя телеграм-канал «Белгород №1».

Серьёзных травм удалось избежать, у детей несколько синяков и ушибов.