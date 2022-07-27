Казань, 27 июля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В Татарии завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего генерального директора ООО «Сигналдортранс», который обвиняется по статье о мошенничестве и подделке документов. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

пресс-служба СУ СКР по Татарии Пожарные машины

По данным следствия, управление МЧС по региону в 2017–2018 годах заключило с обвиняемым несколько государственных контрактов на капитальный ремонт 129 пожарных машин. Вместо капремонта ООО выполнило текущий ремонт, реальная стоимость которого была значительно ниже указанной в контрактах. При этом акты приема выполненных работ подрядчик подделал, в них указывалось, что работы выполнены в полном объеме.

В результате ущерб МЧС составил 306 млн рублей.

Обвиняемый не признал причастность к преступлению. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направляется в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, более 800 тысяч рублей незаконно получил из Пенсионного фонда сотрудник Белгородской таможни. Социальные выплаты мужчина получал на основании ложных документов об инвалидности. Справку он получил в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Белгородской области.

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