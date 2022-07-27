Грозный, 27 июля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров награждён орденом Александра Невского. Об этом он сообщил 27 июля в своем Telegram-канале.

Goznak.ru Орден Александра Невского

Кадыров уточнил, что награждение произведено указом президента Российской Федерации за его вклад в социально-экономическое развитие региона.

«По представлению зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина указом президента Российской Федерации я награжден орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение», — написал Кадыров.

«Для меня самая огромная честь получить награду от президента России. Благодарю Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие и постоянное внимание к развитию нашего региона!

Лично для себя воспринимаю награду как аванс, обязуюсь и в дальнейшем самоотверженно служить во благо Чеченской Республики и нашей великой Родины — России», — добавил глава Чечни.