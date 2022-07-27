Пермь, 27 июля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В Перми две жительницы края отданы под суд за хищение денег у престарелых граждан. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Pixabay.com В суде

По версии следствия, они подыскивали квартиры, в которых проживают одинокие граждане преклонного возраста, обманом туда проникали и похищали драгоценности и сбережения. От них пострадали пять человек, которые лишились в общей сложности больше 550 тыс. рублей.

При обыске у гражданок изъяли более миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Дзержинский райсуд.