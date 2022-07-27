Эксперт о выборах: Евраев не будет вести двойную игру
Ярославль, 27 июля, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев не будет плести политических интриг и вести двойную игру перед выборами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин.
Эксперт считает, что пока у чиновника всё складывается достаточно хорошо.
Наталья Линдигрин напомнила, что Михаил Евраев пользуется поддержкой федерального центра, а также не забывает о проблемах жителей региона, всё это оказывает позитивное влияние на ход кампании.
Напомним, глава Ярославской области Михаил Евраев 27 июля сообщил о том, что в поддержку его кандидатуры высказались более 90 тысяч человек. Для того, чтобы пройти муниципальный фильтр, ему требовалось всего 9 тысяч 980 подписей жителей области.