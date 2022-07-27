Ярославль, 27 июля, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев не будет плести политических интриг и вести двойную игру перед выборами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин.

Yarregion.ru Михаил Евраев

Эксперт считает, что пока у чиновника всё складывается достаточно хорошо.

«Избирательная кампания Михаила Евраева явно набирает обороты: на выборах мэра Рыбинска победил поддерживаемый им кандидат, он сам получил поддержку основных партий как самовыдвиженец, собрал тысячи необходимых подписей, договорился с местными элитами, в том числе со сторонниками популярного в регионе экс-губернатора Лисицына. Конечно же, все это, скорее всего, приведет Евраева к уверенной победе», — отметила эксперт.

Наталья Линдигрин напомнила, что Михаил Евраев пользуется поддержкой федерального центра, а также не забывает о проблемах жителей региона, всё это оказывает позитивное влияние на ход кампании.

«Что касается возможных политических интриг, то я бы посоветовала сторонникам теории заговора выдохнуть и расслабиться. Уверена, что Михаил Евраев не будет вести двойную игру. И сенатором станет, скорее всего, Бурляев (Николай Петрович, депутат Госдумы РФ — ИА REGNUM ). Ярославцев ждет слаженная командная работа на результат», — заключила Наталья Линдигрин.

Напомним, глава Ярославской области Михаил Евраев 27 июля сообщил о том, что в поддержку его кандидатуры высказались более 90 тысяч человек. Для того, чтобы пройти муниципальный фильтр, ему требовалось всего 9 тысяч 980 подписей жителей области.