Стокгольм, , 17:01 — REGNUM Сервис Spotify представил отчётность за второй квартал 2022 года. Об этом 27 июля пишет Variety.

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Как отмечает издание, компания показала хорошие результаты — выручка выросла 23%. Возросло также и количество премиум-подписчиков — рост составил 14% (до 188 млн). Это число включает в себя потерю 600 тыс. пользователей после ухода компании из России.

ИА REGNUM напоминает, что Spotify приостановил свою деятельность в РФ с 11 апреля 2022 года. По словам представителей сервиса, это решение является временным.

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