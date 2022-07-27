Берлин, 27 июля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Правительство Германии одобрило проект продажи Украине 100 самоходных артиллерийских установок (САУ), сообщает 27 июля издание Der Spiegel со ссылкой на неназванные источники в кабмине ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

По утверждению издания, сумма сделки составит €1,7 млрд.

Сроки реализации этой сделки не уточняются. По некоторым данным, производство такого числа артиллерийских установок займёт несколько лет.

Напомним, ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что бундесвер почти не имеет наличных запасов для наращивания военной помощи Украине.