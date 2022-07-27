Ростов-на-Дону, 27 июля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В Ростовской области растёт число пострадавших от укусов клещей и количество заразившихся от них инфекциями. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Роспотребнадзора.

Наталия Николаева ИА REGNUM Клещи

Так, с начала 2022 года за медицинской помощью обратились 3618 человек, их них 1367 детей в возрасте до 14 лет. Этот показатель держится на уровне многолетних данных.

При этом за истекший период на Дону подтверждено 23 случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой, восемь случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, 25 случаев заболевания коксиеллезом (лихорадка Ку) и один случай заболевания туляремией.