Йошкар-Ола, 27 июля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 27 июля выздоровел с начала пандемии 43 721 житель республики, за последние сутки выписаны пять человек после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 895 случаев заражения коронавирусом, из них семь — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

Накануне в ковид-стационары региона попали четыре человека, за минувшие сутки не был госпитализирован ни один пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике выявили девять новых случаев заражения коронавирусом. Выписались после перенесенного COVID-19 девять человек.