Новосергиевский район, Оренбургская область, , 16:52 — REGNUM Возбуждённое в Оренбургской области уголовное дело по факту пропажи шестилетнего мальчика передано в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СКР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело 63.мвд.рф

Оно было заведено ранее по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (Умышленное убийство»). Основанием стало исчезновение мальчика. Поиски пропавшего пока не дали результата.

Как сообщало ИА REGNUM, ребёнок пропал вечером 24 июля. Он находился в селе Ахмерово Новосергиевского района, но сейчас его местонахождение неизвестно. Ведутся поиски. В них участвуют полицейские, волонтёры и спасатели.