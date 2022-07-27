Таганрог, Ростовская область, , 16:42 — REGNUM Из бюджета Ростовской области семье погибшей в результате взрыва бытового газа в жилом доме социальной работницы выплатят 1 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 27 июля.

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Таганроженка работала в центре социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов. При взрыве газа женщина получила сильные ожоги, от которых скончалась в лечебном учреждении.

ИА REGNUM напоминает, что хлопок газа случился днём 4 июля в жилом многоквартирном доме в Таганроге. В результате вспыхнул пожар. Погибли 58-летний мужчина — хозяин квартиры, и 49-летняя женщина. По данному факту организована процессуальная проверка.

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