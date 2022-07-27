Ханты-Мансийск, 27 июля, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В Югре 27 июля зафиксирован 21 пожар на землях лесного фонда на площади 3499 га. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Лесной пожар

Отмечается, что в Ханты-Мансийском автономном округе введён режим ЧС в связи с лесными пожарами.

По данным ГУ МЧС России по ХМАО, 28 июля пожароопасная обстановка в регионе сохранится. Будет преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днём 6-11 м/с. Температура ночью +9…+14 °С, днем +22…+27 °С.

Исходя из данных информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров «Рослесхоз», на территории Югры по условиям погоды прогнозируются первый класс опасности в Радужном, Мегионе, Нижневартовске, Лангепасе, Покачи, Сургуте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России насчитывается 103 лесных пожара на общей площади 23 328 га.