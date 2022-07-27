Москва, 27 июля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Организаторы рок-фестиваля Metal Over Russia, который должен был состояться с 29 по 31 июля 2022 года в подмосковной усадьбе Гребнево, сообщили о его отмене. Соответствующее объявление было опубликовано на сайте мероприятия 27 июля.

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«Друзья, с большим сожалением сообщаем, что фестиваль переносится. О подробностях обязательно напишем», — сказано в сообщении организаторов. В Сети предполагаемой причиной отмены мероприятия называют многочисленные жалобы жителей подмосковной усадьбы Гребнево, где проходила подготовка шоу.

Напомним, Metal Over Russia задумывался как российский аналог крупнейшего в мире фестиваля тяжёлой музыки Wacken Open Air. В рамках фестиваля перед зрителями должны были выступить более 60 различных музыкантов.