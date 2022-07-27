Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM Бриг «Россия» примет участие в военно-морском параде кораблей в День ВМФ в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствует карта расположения кораблей в акватории Невы, которую 27 июля опубликовало Министерство обороны в телеграм-канале.

Бриг «Россия» Дарья Драй © ИА REGNUM

Увидеть корабль, который в Петербурге проходит по Неве на празднике выпускников «Алые паруса», можно будет у стрелки Васильевского острова. Он будет одним из участников статического показа.

Напомним, что в Министерстве обороны также показали схему расположения и остальных кораблей. Всего их в параде будет участвовать 47 единиц. Организаторы обещают, что жители и гости города увидят и воздушные суда.

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