Брянск, 27 июля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз 27 июля прокомментировал включение себя в новый санкционный список Великобритании.

Bryanskobl.ru Губернатор Брянской области Александр Богомаз

«Славянская дружба и братство дороже английского царства!» — заявил политик.

Глава региона узнал о санкциях в рабочей поездке в подшефную Брянку Луганской Народной Республики.

«Считаю данное решение высочайшей оценкой своей работы и работы моих коллег губернаторов. Это означает только одно, что мы на правильном пути и начатое дело мы доведём до конца! Помогали и будем помогать жителям Донбасса, укрепляя веру в величие наших братских народов!» — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля Великобритании внесла в обновлённый санкционный список более 20 российских губернаторов, в том числе Александра Богомаза.