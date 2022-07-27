Москва, 27 июля, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Перспектив нормализации отношений России и Финляндии на сегодняшний день не наблюдается, заявил 27 июля журналистам заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

Финляндия

Он пояснил, что такая ситуация создалась из-за бездумного следования финских властей текущей политике Запада.

«Перспективы нормализации отношений в условиях безоглядного следования Хельсинки текущей политики коллективного Запада не просматриваются», — сказал Нечаев.

Такое заявление он сделал на фоне утверждений главы финского МИД Пекка Хаависто о том, что Финляндия не отмечает роста напряжённости в отношениях с Россией.