* Кара-Мурзы — запрещённая в России организация

Москва, 27 июля, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Ещё одно уголовное дело возбуждено в отношении Владимира Кара-Мурзы (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), передаёт 27 июля РБК.

Владимир Кара-Мурза-младший

Уточняется, что сведения распространил адвокат подследственного Вадим Прохоров в запрещённой в России соцсети.

Дело возбуждено по статье о деятельности «нежелательной организации», но официально обвинение ещё не предъявлено.

Напомним, Кара-Мурза обвиняется в распространении ложной информации о действиях российских военнослужащих. Речь идёт о выступлении политика в американском Конгрессе.

Кара-Мурза публично обвинил российских военных в бомбардировках жилых районов. Всю эту ложь он изложил американским конгрессменам. 8 июня в Москве суд продлил до 12 августа его арест.