Санкт-Петербург, , 16:39 — REGNUM Выступление военно-духового оркестра «Фаворит» и демонстрация документального фильма об истории Корабелки послужили прологом к торжественному открытию уникальной экспозиции «Будет Корабелка — будут корабли».

Экспозиция макетов кораблей и подводных лодок © Мультимедийная выставка «Будет Корабелка — будут корабли»

Её главными экспонатами стали 17 макетов кораблей и подводных лодок из коллекции легендарного вуза, ранее недоступные для широкой общественности, а первыми зрителями ─ юные петербуржцы, подопечные Центра помощи семье и детям Адмиралтейского района города.

В церемонии открытия выставки приняли участие лидер петербургских единороссов, депутат Госдумы РФ Сергей Боярский, ректор СПбГМТУ Глеб Туричин и директор Морского лицея Приморского района Анатолий Раздолгин. Вместо традиционных для таких случаев речей инициаторы необычной экспозиции пообщались с детьми: рассказали об истории российского флота, отечественном кораблестроении и о том, какие специальности можно получить в стенах Морского технического университета.

Петербург пропитан морскими традициями, неслучайно День Военно-Морского флота всегда широко празднуется на невских берегах. И, конечно, «Единая Россия» не остается в стороне от этого масштабного события, поделился Сергей Боярский.

На выставке преставлено 17 макетов кораблей и подводных лодок © Мультимедийная выставка «Будет Корабелка — будут корабли»

«Наш совместный с Корабелкой выставочный проект адресован всем жителям и гостям нашего города. И в первую очередь ─ детям. Кстати, как показала сегодняшняя встреча, маленькие гости нашей экспозиции оказались весьма подкованными и хорошо знают историю Военно-Морского Флота», ─ отметил парламентарий.

В прежние времена, в доцифровую эпоху, проектирование любого корабля включало в себя этап макетирования. Выставленные сегодня на площадке Единого общественного пространства «СреДА!» модели ─ это части реальных проектов, подчеркнул Глеб Туричин.

Выступление оркестра © Мультимедийная выставка «Будет Корабелка — будут корабли»

«Наши модели ─ не игрушки. Их можно испытывать на воде — в бассейне. Например, чтобы поверить их мореходные качества, устойчивость и управляемость», ─ рассказал руководитель Корабелки.

Сегодняшняя выставка ─ лучший повод рассказать подрастающему поколению о Морском техническом университете, убежден Анатолий Раздолгин.

Общение организаторов выставки с детьми © Мультимедийная выставка «Будет Корабелка — будут корабли»

«В мире не так уж и много образовательных учреждений, которые дают фундаментальные знания в области проектирования судов и кораблей. А у нас в стране Корабелка такая одна. Эта школа обладает богатым опытом и славными традициями, которые берут свое начало в 1898 году, когда на базе Политехнического университета было создано отделение кораблестроения», ─ отметил эксперт.

Остается добавить, что посетить экспозицию «Будет Корабелка — будут корабли» может любой желающий. Выставка продолжит свою работу вплоть до 31 июля. Вход свободный.