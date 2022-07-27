Санкт-Петербург, 27 июля 2022, 16:39 — REGNUM Выступление военно-духового оркестра «Фаворит» и демонстрация документального фильма об истории Корабелки послужили прологом к торжественному открытию уникальной экспозиции «Будет Корабелка — будут корабли».
Её главными экспонатами стали 17 макетов кораблей и подводных лодок из коллекции легендарного вуза, ранее недоступные для широкой общественности, а первыми зрителями ─ юные петербуржцы, подопечные Центра помощи семье и детям Адмиралтейского района города.
В церемонии открытия выставки приняли участие лидер петербургских единороссов, депутат Госдумы РФ Сергей Боярский, ректор СПбГМТУ Глеб Туричин и директор Морского лицея Приморского района Анатолий Раздолгин. Вместо традиционных для таких случаев речей инициаторы необычной экспозиции пообщались с детьми: рассказали об истории российского флота, отечественном кораблестроении и о том, какие специальности можно получить в стенах Морского технического университета.
Петербург пропитан морскими традициями, неслучайно День Военно-Морского флота всегда широко празднуется на невских берегах. И, конечно, «Единая Россия» не остается в стороне от этого масштабного события, поделился Сергей Боярский.
В прежние времена, в доцифровую эпоху, проектирование любого корабля включало в себя этап макетирования. Выставленные сегодня на площадке Единого общественного пространства «СреДА!» модели ─ это части реальных проектов, подчеркнул Глеб Туричин.
Сегодняшняя выставка ─ лучший повод рассказать подрастающему поколению о Морском техническом университете, убежден Анатолий Раздолгин.
Остается добавить, что посетить экспозицию «Будет Корабелка — будут корабли» может любой желающий. Выставка продолжит свою работу вплоть до 31 июля. Вход свободный.