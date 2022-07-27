Астрахань, 27 июля, 2022, 16:33 — ИА Регнум. В Астраханской области взысканная в первом полугодии 2022 года сумма по исполнительным документам составила более 2,7 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Астраханской области.

Цитата из к/ф «Варвара краса длинная коса». реж. Александр Роу. 1970. СССР Должок!

За шесть месяцев работы в управлении находилось более 600 тысяч исполнительных производств. На особом контроле находится исполнение исполнительных производств по взысканию алиментных платежей. За полугодие органами дознания было возбуждено 306 уголовных дел в отношении должников по алиментам, к административной ответственности привлечены 512 родителей. В результате применения мер принудительного исполнения в пользу детей было перечислено более 135 миллионов рублей.

Судебными приставами-исполнителями были обеспечены права граждан, заявивших ходатайства о сохранения прожиточного минимума. За четыре месяца указанной нормой воспользовались 2879 должников. Все ходатайства рассмотрены без нарушения установленных сроков.