Москва, , 16:32 — REGNUM Количество выявленных фальшивых банкнот и монет в России во II квартале 2022 года сократилось более чем на четверть в годовом выражении. Об этом сообщает 27 июля пресс-служба Банка России.

Банкноты stevepb

Согласно данным регулятора, за апрель–июнь в банковской системе было обнаружено 6387 поддельных денежных знаков Банка России, тогда как за аналогичный период прошлого года было выявлено 8744 подделки. Таким образом, в годовом выражении показатель сократился на 26,96%.

Уточняется, что за отчетный период было выявлено 3908 поддельных пятитысячных банкнот, 1170 поддельных двухтысячных банкнот и 1115 поддельных банкнот номиналом в тысячу рублей. Меньше всего обнаружено поддельных банкнот номиналом 50 рублей — всего девять штук.

Кроме этого, за три месяца было выявлено 45 фальшивых монет номиналом 10 рублей, 14 монет номиналом 5 рублей и одна монета номиналом 1 рубль.

Сообщается также, что за II квартал было выявлено 556 фальшивых банкнот иностранных государств, в том числе 473 поддельных долларовых банкноты, 81 поддельная банкнота евро и две поддельных банкноты китайского юаня.