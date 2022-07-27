Новошахтинск, Ростовская область, 27 июля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. В Ростовской области пришла в сознание четырёхлетняя девочка, выжившая после убийства семьи из пяти человек в Новошахтинске. Почти две недели ребёнок находился в крайне тяжёлом состоянии.

Parentingupstream Палата реанимации

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Ребёнок, получивший огнестрельные ранения, был доставлен в реанимацию, пишет ТАСС. Около двух недель за жизнь девочки боролись врачи. Ребёнок пока не разговаривает.

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ИА REGNUM напоминает, что трагедия на улице Рабоче-Крестьянской в Новошахтинске случилась 15 июля. Злоумышленник из охотничьего ружья расправился с двумя женщинами, мужчиной и трёхлетним мальчиком. Маленькой девочке удалось выжить. Предполагаемый убийца задержан. Им оказался 36-летний знакомый семьи.