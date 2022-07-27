Белград, , 16:34 — REGNUM Учредительное заседание нового парламента Сербии пройдет 1 августа. Об этом сообщил президент парламента Сербии Ивица Дачич 27 июля.

Здание парламента Сербии © ИА REGNUM

На заседании будут выбраны спикер и вице-спикер Народной скупщины (парламента), генеральный секретарь и члены других рабочих органов, члены постоянных парламентских делегаций при международных организациях.

«В соответствии с конституцией, учреждение парламента подразумевает подтверждение как минимум две трети депутатских мандатов. Это значит, что в ходе первого заседания не обязательно проходить все пункты повестки», — заявил Дачич агентству «Танюг».

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Сербии прошли 3 апреля. Большинство голосов на выборах получила Сербская прогрессивная партия Александра Вучича.