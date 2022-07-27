Архангельск, 27 июля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В Архангельской области вспыхнули два лесных пожара, огнем пройдено 16,7 га леса, сообщает региональное правительство.

89.mchs.gov.ru Лесной пожар

По данным ведомства, возгорания удалось локализовать, на тушении огня задействованы парашютисты-пожарные и специалисты наземной охраны лесов Единого лесопожарного центра.

«Пик пожароопасного сезона в Поморье еще не пройден, поэтому специалисты Единого лесопожарного центра несут круглосуточную вахту», — отметил министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Игорь Мураев.

С начала пожароопасного сезона на территории Поморья зафиксировано 108 лесных пожаров общей площадью 2 533 гектара. Самое большое количество пожаров — 24 — ликвидировано в этом сезоне в Лешуконском лесничестве, 12 – в Выйском, 11– в Сурском.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии действует уже 80 лесных пожаров.