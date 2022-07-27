Вашингтон, , 16:26 — REGNUM Николь Шэнахан, супруга соучредителя Google Сергея Брина, прокомментировала новости о её романе с основателем Space X Илоном Маском. Об этом 27 июля пишет Page Six.

Илон Маск Daniel Oberhaus

Через своего адвоката Шэнахан опровергла слухи о романтической связи с Маском. «Любое предположение о том, что у Николь был роман с Илоном Маском, является не только откровенной ложью, но и клеветой», — говорит её представитель.

Ранее Wall Street Journal заявил, что Николь Шэнахан изменила Сергею Брину с его другом Илоном Маском. Именно это, по словам источника издания, стало одной из причин развода пары.

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