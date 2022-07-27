Москва, , 16:29 — REGNUM Атаки ВСУ на Запорожскую АЭС создают прямой риск техногенной катастрофы, сообщил 27 июля журналистам замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

Отметив, что украинская сторона обстреливает Запорожскую АЭС «с маниакальным упорством», российский дипломат назвал эти действия грубым нарушением норм, утверждённых МАГАТЭ.

Иван Нечаев «Очевидно, что украинская сторона сознательно ведёт дело к масштабной техногенной катастрофе».

Представитель МИД РФ добавил, что эти действия Киева прекрасно видят на Западе, но ни США, ни ЕС не спешат осудить атаки на крупнейший в Европе ядерный объект.

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