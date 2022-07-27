Минск, , 16:31 — REGNUM Успешное завершение специальной военной операции России на Украине приведёт к национализации элит России и Белоруссии и строительству полноценного Союзного государства. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 27 июля высказал белорусский философ Лев Криштапович.

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«Национально-освободительная операция на Украине уже сейчас показывает, что выстоять и справиться с современными угрозами на почве рассуждений о возможной независимости и возможном суверенитете ни России, ни тем более Белоруссии невозможно. Политическая действительность диктует необходимость перехода к практической реализации всего Договора о создании Союзного государства, в рамках которого не только возможны, но и действительны независимость и суверенитет наших стран. Вопрос стоит так: или полноценное Союзное государство как гарант независимости и суверенитета России и Белоруссии, или гибель на руинах разрушенного СССР» Лев Криштапович

Говоря о том, что нового привнесёт в российско-белорусскую интеграцию успешное завершение спецоперации на Украине, Криштапович заявил, что эта операция положит конец «дурной бесконечности» в строительстве Союзного государства.

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«В чем проблема Союзного государства? В том, что правящая элита в наших странах была в подавляющем своём большинстве прозападной, а следовательно, не только несамостоятельной, но и антинациональной. Именно прозападничество правящей элиты в России и Белоруссии не позволяло завершить строительство Союзного государства. Она фарисейски преподносила нынешнюю государственность России и Белоруссии как некую высшую ступень нашей государственности, хотя на самом деле после разрушения СССР это была руинная, обломочная государственность, можно сказать, квазигосударственность. Эта руинная государственность не позволяла нашим странам выйти на национальную модель развития, оставляя их в полнейшей зависимости от Запада. Национально-освободительная операция на Украине как раз ведёт дело к национализации правящей элиты в России и Белоруссии и создаёт реальные предпосылки перехода от руинной к действительной государственности наших братских народов», — считает философ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью информационному агентству «Франс Пресс» заявил, что полностью поддерживает Россию в решении начать специальную военную операцию на Украине.