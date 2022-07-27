Анкоридж, США, , 20:05 — REGNUM На Аляске фиксируют крупнейшие лесные пожары, несравнимые с предыдущими годами. Специалисты наблюдают от маленьких, локальных пожаров, до гигантских, столбы дыма которого разносятся вглубь страны, достигая Баренцева моря. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

Власти США сообщают о 530 лесных пожарах, которые охватили территорию, сопоставимую с размером штата Коннектикут (около 15 000 кв. км — прим. ИА REGNUM). Но худший сезон пожаров впереди. Несмотря на то, что сгорело немного имущества, некоторые жители были вынуждены эвакуироваться, и один человек погиб — это пилот разбившегося в прошлом месяце вертолета, перевозившего оборудование для пожарных.

Волны жары и засухи, которые усугубляются потеплением климата, делают лесные пожары более частыми, разрушительными и во многих местах с ними труднее бороться.

На Аляске также было сухо. В некоторых районах произошло раннее таяние снега, а затем июнь выдался в основном без осадков, что привело к высыханию полосы гниющего мха и травы, покрывающей земли бореальных лесов и тундры. Толщина этого органического вещества может достигать 2 футов (0,61 метра — прим. ИА REGNUM)

Как сообщало ИА REGNUM, многочисленные молнии спровоцировали новые лесные пожары на Аляске, которая в этом сезоне уже чрезвычайно пострадала от огня.

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