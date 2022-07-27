Анкоридж, США, 27 июля, 2022, 20:05 — ИА Регнум. На Аляске фиксируют крупнейшие лесные пожары, несравнимые с предыдущими годами. Специалисты наблюдают пожары от маленьких, локальных, до гигантских, столбы дыма от которых разносятся вглубь страны, достигая Баренцева моря. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

Власти США сообщают о 530 лесных пожарах, которые охватили территорию, сопоставимую с размером штата Коннектикут (около 15 000 кв. км — прим. ИА REGNUM). Но худший сезон пожаров впереди. Несмотря на то, что сгорело немного имущества, некоторые жители были вынуждены эвакуироваться, и один человек погиб — это пилот разбившегося в прошлом месяце вертолета, перевозившего оборудование для пожарных.

Волны жары и засухи, которые усугубляются потеплением климата, делают лесные пожары более частыми, разрушительными, и во многих местах с ними труднее бороться.

На Аляске также было сухо. В некоторых районах произошло раннее таяние снега, а затем июнь выдался в основном без осадков, что привело к высыханию полосы гниющего мха и травы, покрывающей земли бореальных лесов и тундры. Толщина этого органического вещества может достигать 2 футов (0,61 метра — прим. ИА REGNUM)

Как сообщало ИА REGNUM, многочисленные молнии спровоцировали новые лесные пожары на Аляске, которая в этом сезоне уже чрезвычайно пострадала от огня.

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