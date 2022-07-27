Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM В главном военно-морском параде в День ВМФ в Санкт-Петербурге впервые примет участие женский экипаж. О том, что нового ожидает жителей и гостей города на параде, рассказал 27 июля заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Генеральная репетиция Дня ВМФ в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«У нас больше парусных кораблей, которые пришли поприветствовать военно-морской флот. В том числе и барк «Седов» будет расположен на Кронштадтском рейде. У нас впервые проведёт катер по реке Неве женский экипаж», — отметил заместитель главнокомандующего ВМФ.

Он добавил, что Петербург при этом не отказывается от традиций. В город доставили мощи святого праведного адмирала Фёдора Ушакова, который не проиграл ни одной битвы в своей военной карьере.

Отметим, что генеральная репетиция главного военно-морского парада состоится 28 июля 2022 года, что отразится на графике развода мостов днём. Организаторы сообщают, что 31 июля жители и гости города увидят 47 кораблей и 42 воздушных судна.

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