Петрозаводск, , 16:19 — REGNUM Уроженец Карелии, рядовой Сергей Антошин погиб, защищая Донбасс, сообщил 27 июля глава республики Артур Парфенчиков.

Рядовой Сергей Антошин. vk.com/aparfenchikov

Он уточнил, что Антошин родился в поселке Куркиёки Лахденпохского района Республики Карелия.

«Служил по контракту водителем отделения артиллерийской разведки. Погиб на Донбассе, исполняя воинский долг», — сказал Парфенчиков и выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.

К настоящему времени при исполнении воинского долга во время спецоперации, по данным властей Карелии, погибло 24 выходца из региона. Напомним, что из республики в район проведения СВО отправились не только военнослужащие по контракту и офицеры, но и группа добровольцев.

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