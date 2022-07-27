Петрозаводск, 27 июля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Уроженец Карелии, рядовой Сергей Антошин погиб, защищая Донбасс, сообщил 27 июля глава республики Артур Парфенчиков.

vk.com/aparfenchikov Рядовой Сергей Антошин.

Он уточнил, что Антошин родился в поселке Куркиёки Лахденпохского района Республики Карелия.

«Служил по контракту водителем отделения артиллерийской разведки. Погиб на Донбассе, исполняя воинский долг», — сказал Парфенчиков и выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.

К настоящему времени при исполнении воинского долга во время спецоперации, по данным властей Карелии, погибло 24 выходца из региона. Напомним, что из республики в район проведения СВО отправились не только военнослужащие по контракту и офицеры, но и группа добровольцев.