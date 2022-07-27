Вашингтон, , 16:19 — REGNUM В фокусе внимания диалога Белграда и Приштины находится вопрос «взаимного признания». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 27 июля в Вашингтоне во время встречи с президентом и премьер-министром сепаратистского Косово Вьосей Османи и Альбином Курти.

Госдеп США Turaneli.tv

Блинкен подчеркнул, что между Косово и США установилось «крепкое партнерство», и поблагодарил руководство сепаратистского образования за поддержку, которую Приштина оказывает Украине и беженцам из Афганистана.

«Стороны обсудили значимость диалога о «нормализации отношений» между Косово и Сербией, который ведет ЕС и центральным моментом которого является взаимное признание как шаг на пути евроатлантической интеграции», — отмечается в официальном сообщении Госдепа США.

«Мы высоко оцениваем гостеприимство Косово, оказанное афганцам и сильную поддержку Украине», — отметил Блинкен.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Приштину заявил, что Сербия и Косово не могут ожидать вступления в ЕС без предварительного подписания соглашения о «взаимном призвании». По данным последних опросов общественного мнения, около 90% граждан Сербии не готово отказаться от Косово из-за приема в ЕС.