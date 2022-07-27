Лондон, 27 июля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Британский исполнитель Эд Ширан рассказал, какой подарок ему подарил стриминговый сервис Spotify после того, как артист набрал в нём 100 млн слушателей. Об этом 27 июля пишет Billboard.

Эд Ширан

Как отмечает издание, всё, что получил Ширан от платформы — это «паршивая футболка» с надписью: «Спросите меня о моих 100 млн подписчиков на Spotify». Исполнитель надел её на одно из выступлений и ждал, что поклонники «будут так рады» за него, однако никто из фанатов даже не обратил внимания на новый предмет одежды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эд Ширан стал первым исполнителем со 100 млн подписчиков в стриминговом сервисе Spotify. Он также побил рекорд по количеству прослушиваний одной песни на платформе — он первым набрал 3 млрд.