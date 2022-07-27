Таллин, 27 июля, 2022, 16:14 — ИА Регнум.

jackmac34 Эстония

Исторический музей Эстонии со среды, 27 июля, приглашает украинских детей 8-12 лет в бесплатный летний лагерь Sissejuhatus Eestisse, сообщила пресс-служба музея.

Детский лагерь продлится до пятницы, 29 июля, с 10 по 12 августа 2022 года будет повторен. В играх, беседах и изготовлении поделок дети получат информацию об Эстонии и ее истории.

С 10 до 15 часов занятия для детей будут проходить в музеях, связанных с историей страны: в замке Маарьмяэ Эстонского исторического музея, в музее оккупаций Vabamu и в Эстонском музее под открытым небом Рокка-аль-Маре. Многие занятия будут проходить на свежем воздухе.

Общаться с детьми будут на украинском и русском языках, при этом состоится ознакомление детей и с эстонским словарным запасом. Каждый из дней работы лагеря детям будет предложен бесплатный горячий обед.