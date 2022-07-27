Москва, 27 июля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Запрет на покупку земель в России предлагают распространить не только на иностранных граждан из недружественных компаний, но и на юридических лиц, следует из законопроекта фракции ЛДПР в Госдуме, имеющегося в распоряженииИА REGNUM.

ИА REGNUM Участок земли

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, которым предлагается запретить иностранцам приобретать земельные участки и продавать купленную землю другим гражданам недружественных государств. Как пояснили во фракции, документ был подготовлен в связи с временной мерой, которая разрешает покупать недвижимость в России гражданам недружественных государств с разрешения правительственной комиссии.

Согласно документу, поправками в Земельный кодекс РФ предлагается установить, что иностранные граждане или иностранные юрлица, связанные с иностранными государствами, совершившими в отношении России, российских юридических или физических лиц недружественные действия не могут заключать сделку, влекущую за собой возникновение права собственности на земельные участки, находящиеся на территории России.

Также предполагается, что порядок распоряжения земельными участками, долями земельных участков, находящихся в собственности иностранных граждан или иностранных юридических лиц будет определять правительство РФ.