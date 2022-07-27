Йошкар-Ола, , 16:14 — REGNUM Столица Марий Эл готовится к торжествам в честь Дня города, который будет отмечаться 6 августа. На праздничные дни запланировано множество мероприятий, одно из них — приготовление рекордного Марбургера с предположительным весом около одной тонны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Йошкар-Олы.

Бургеры

Марбургер является новым блюдом в марийской национальной кухне. От всем известного круглого бутерброда его отличает булочка, в которую добавляется свежевыжатый морковный сок.

Выпекать легендарный Марбургер будут в специально сооруженной печи, установленной на Патриаршей площади.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала первый национальный бренд Марий Эл — «горномарийский кравец». Кравец — это пирог, начиненный крупой и несколькими видами мяса. В старину этот пирог подавали в конце праздника как самое главное блюдо.

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