Рязань, , 16:18 — REGNUM Три экстренные транспортировки пациентов совершил вертолёт санитарной авиации в Рязанской области за последние сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июля в пресс-службе минздрава региона.

Санитарная авиация Рязани Цитата из видео

Под контролем врачей-реаниматологов в детскую областную клиническую больницу доставили 13-летнюю девочку с ДЦП из Шилова. Из этого же посёлка в реанимацию Рязанской ОКБ эвакуировали 44-летнего пациента, получившего серьёзные травмы при опиловке дерева.

Срочный вылет понадобился и 32-летней жительнице Пронского района — женщину с разрывом кишечника прооперировали в Новомичуринской межрайонной больнице и отправили на дальнейшее лечение в Рязань. Состояние всех пациентов стабильное.

С 2020 года санитарная авиация в Рязанской области спасла более 200 человек. С начала 2022 года крылатая скорая совершила уже 31 экстренный вылет.