Санкт-Петербург, 27 июля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Лишь 2% заявителей на шенгенскую визу получают отказ от генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили 27 июля изданию «Фонтанка» в дипломатическом представительстве Суоми.

Шенгенская виза

«Количество отказов в визе довольно низкое, около 2% от всех обработанных заявлений в этом месяце», — заметили в генконсульстве.

Отметим, что объем отказов со стороны Финляндии в выдаче шенгенских виз в других генконсульствах России составляет 12% от поданных заявок.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Финляндии пока не планируют прекращать выдачу виз российским гражданам в связи с началом спецоперации на Украине. Однако за это выступили несколько партий Суоми.