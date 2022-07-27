Финляндия отказывает в шенгене петербуржцам реже, чем другим гражданам РФ
Санкт-Петербург, 27 июля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Лишь 2% заявителей на шенгенскую визу получают отказ от генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили 27 июля изданию «Фонтанка» в дипломатическом представительстве Суоми.
Шенгенская виза
«Количество отказов в визе довольно низкое, около 2% от всех обработанных заявлений в этом месяце», — заметили в генконсульстве.
Отметим, что объем отказов со стороны Финляндии в выдаче шенгенских виз в других генконсульствах России составляет 12% от поданных заявок.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Финляндии пока не планируют прекращать выдачу виз российским гражданам в связи с началом спецоперации на Украине. Однако за это выступили несколько партий Суоми.