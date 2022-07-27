Ростов-на-Дону, , 16:07 — REGNUM Работодателям Ростовской области рекомендовано возобновить тестирование на коронавирус сотрудников, вернувшихся из отпуска. Об этом на заседании донского правительства сообщил глава донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

«Всем работодателям я рекомендовал бы тестировать работников после отпуска», — сказал он.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области за сутки положительный результат теста на коронавирус получили 187 человек, после COVID-19 выздоровели 69 пациентов. Всего в Ростовской области подтверждено 381 653 случая заражения коронавирусом, выздоровели 369 389 человек. Жертвами COVID-19 стали 10 966 пациентов.

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