Ростов-на-Дону, 27 июля 2022, 16:07 — REGNUM Работодателям Ростовской области рекомендовано возобновить тестирование на коронавирус сотрудников, вернувшихся из отпуска. Об этом на заседании донского правительства сообщил глава донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.
«Всем работодателям я рекомендовал бы тестировать работников после отпуска», — сказал он.
ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области за сутки положительный результат теста на коронавирус получили 187 человек, после COVID-19 выздоровели 69 пациентов. Всего в Ростовской области подтверждено 381 653 случая заражения коронавирусом, выздоровели 369 389 человек. Жертвами COVID-19 стали 10 966 пациентов.
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