Туапсинский район, Краснодарский край, , 16:07 — REGNUM Мораторий на новое строительство до принятия нового Генерального плана будет введён на территории Тупсинского района Краснодарского края, сообщили 27 июля в пресс-службе администрации региона. Соответствующее поручение дал вице-губернатор края Евгений Наумов.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ходе инспекционной поездки в район вице-губернатор посетил участки лесного фонда, которые пересекаются с границами сельских поселений и подвергаются застройке. Так, в Джугбе территория под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), включающая 16 земельных участков, пересекается с землями лесного фонда. Ольгинке в зоне подтопления незаконно построили четырёхэтажное здание.

В ходе обсуждения ситуации по итогам объезда вице-губернатор Сергей Болдин отметил, что в границы населенных пунктов действующим Генпланом были включены почти 700 га сельхозземель. Евгений Наумов поручил проинвентаризировать все эти участки и неиспользуемые площади вернуть в сельхозоборот. Он подчеркнул, что вырубка зелёных насаждений, хаотичная застройка недопустимы, и заявил о необходимости наложить мораторий на новое строительство до принятия нового Генплана в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году власти Сочи ограничили частное нежилое строительство, а также многоэтажную жилую застройку до разработки нового Генплана.