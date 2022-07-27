Тамбов, 27 июля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Тамбовской области 27 июля выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом — на шесть больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Zdrav.nso.ru Лаборант ПЦР-лаборатории

Госпитализированы семь человек. Всего в области зарегистрирован 117 тыс. 751 случай заражения.

После выздоровления выписаны 114 тыс. 738 пациентов, в том числе 36 — за последние сутки.

За весь период скончались 2446 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.