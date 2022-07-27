В Тамбовской области за сутки госпитализированы семь ковид-пациентов
Тамбов, 27 июля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Тамбовской области 27 июля выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом — на шесть больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Zdrav.nso.ru
Лаборант ПЦР-лаборатории
Госпитализированы семь человек. Всего в области зарегистрирован 117 тыс. 751 случай заражения.
После выздоровления выписаны 114 тыс. 738 пациентов, в том числе 36 — за последние сутки.
За весь период скончались 2446 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.