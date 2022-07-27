Москва, , 16:09 — REGNUM Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров рассказал о том, какие потери понесёт группа Little Big после отмены запланированных на 2022 год концертов в России. Об этом сообщило издание Lenta.ru 27 июля.

Выступление группы Little Big Okras

«Предположительно, один концерт приносит около 3-х млн рублей. Умножаем на 25 городов, получаем 75 млн. Примерно 15 млн предоплаты Little Big уже получили. 10% или 20% организаторы тура потратили. То есть потеряли не менее 30-40 миллионов. Но это еще не всё. Больших денег стоит продажа билетов, пиар-компания. Одно дело — это перенос концерта, а другое — отмена без причин», — признался Ашуров. Он также добавил, что коллектив начал терпеть убытки сразу же после политических высказываний его участников.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Little Big отказались проводить концертный тур по России. Незадолго до этого участники группы уехали в США.

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