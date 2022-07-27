Бухарест, 27 июля 2022, 16:04 — REGNUM В ходе праздничных мероприятий, посвященных очередной годовщине вступления Румынии в Североатлантический альянс, на полигоне Тыргу-Муреш (Трансильвания) ранение получил бывший румынский министр обороны Мирча Душа. Об этом 27 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Детали происшествия не разглашаются.
По некоторым данным, Душа получил травму в ходе показательных выступлений совместных подразделений 51-го батальона специальных операций «Орел» армии Румынии. Согласно другой информации, экс-министр был ранен неизвестным лицом при выходе из банкетного зала.
Ведется расследование.