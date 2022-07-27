Бухарест, 27 июля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В ходе праздничных мероприятий, посвященных очередной годовщине вступления Румынии в Североатлантический альянс, на полигоне Тыргу-Муреш (Трансильвания) ранение получил бывший румынский министр обороны Мирча Душа. Об этом 27 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Www.defense.gov Солдаты на военных учениях в Румынии

Детали происшествия не разглашаются.

По некоторым данным, Душа получил травму в ходе показательных выступлений совместных подразделений 51-го батальона специальных операций «Орел» армии Румынии. Согласно другой информации, экс-министр был ранен неизвестным лицом при выходе из банкетного зала.

Ведется расследование.