Москва, 27 июля, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Более чем 3,85 млн заявок, поступивших от пользователей Госуслуг, одобрено ПФР по ежемесячным выплатам на детей 8 — 17 лет, сообщили 27 июля в пресс-службы Минцифры РФ.

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Уточняется, что расчёт размера выплат ведётся индивидуально, исходя из дохода семьи. Размер составляет 50, 70 или 100% регионального прожиточного минимума для детей.

До 2022 года этой услугой могли воспользоваться только одинокие родители, а теперь она доступна для всех малообеспеченных семей. Заявление на выплаты можно подать также при личном визите в МФЦ и клиентские службы ПФР.