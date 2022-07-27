Ульяновск, , 16:04 — REGNUM В Ульяновске 2 — 3 августа будет пребывать ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского. В день прибытия святыни в городе пройдёт крестный ход. Об этом сообщают администрация областного центра и Симбирская митрополия.

Православие Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ковчег со святыней ульяновцы встретят утром 2 августа у поклонного креста на Соборной площади. Затем состоится крестный ход до Спасо-Вознесенского кафедрального собора, где состоится молебен и божественная литургия.

2 августа в Ульяновске в связи с проведением крестного хода временно ограничат движение на ряде центральных улиц. Оно коснётся улиц Минаева, 12 Сентября, Кузнецова, Спасской, Гончарова, Ульяновская легковой восьмёрки спуска Степана Разина, эспланады, переулков Карамзина и Троицкого, проезда вдоль гостиницы «Советская».

Ковчег со святыней покинет Ульяновск вечером 3 августа.